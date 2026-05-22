«Гуляйте ребята» — это объединение творческой молодёжи, которое передает огонь настоящей русской традиционной культуры. Фольклор стал их образом жизни, это их главный способ самовыражения и поиска себя. Участников колектива объединяет общее понимание того, как может существовать родная культура в мегаполисе. На концерте тебя ждут вокально-инструментальные композиции, аутентичные русские песни, бережно собранные в фольклорных экспедициях, а также их обработки. «Гуляйте ребята» трепетно и внимательно работают с аутентичным материалом, креативно и творчески подходят к музыкальным аранжировкам. Их концерт — это возможность приблизиться и прикоснуться к русской традиционной культуре, звучащей через века. Промокод на скидку 10% для пользователей нашего приложения — KAVER10 ДК Исток — это современное городское пространство, посвящённое живой традиционной культуре. Здесь фольклор и этнография встречаются с повседневной жизнью: без музейного формализма, но с открытостью, любопытством и глубоким уважением к корням.