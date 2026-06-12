Групповая выставка, посвящённая современной художественной сцене Японии. Выставка сосредоточена на Японии и исследует столкновение глубоко укоренённых традиций с цифровой современностью: новые технологии, поп-культура и консьюмеризм зачастую затмевают историческое наследие. Название отсылает к состоянию, где прошлое и настоящее вступают в сложные, порой противоречивые отношения, формируя современное понимание японской идентичности. Выставка исследует «срединную зону» между ними. Темы памяти и времени раскрываются через природу, городское пространство и личный опыт: традиционные японские материалы и техники становятся основой для размышлений о меланхолии, одиночестве и ускользающем моменте. Другой круг практик обращается к массовой культуре — тиражированию, избыточности и формированию опыта внутри насыщенной визуальной среды. Отдельное направление связано с материальностью и процессами изменения, а также с цифровыми медиа, где проекция, звук и иммерсивная среда трансформируют художественный объект. Живопись, скульптура, графика, инсталляции и цифровые произведения образуют широкий спектр высказываний, объединённых вниманием к тому, как в современной японской культуре переплетаются историческая память, технологические изменения, массовые образы и индивидуальное восприятие. Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00.