От подписки до преследования: как распознать сталкера и защитить себя
улица Ибрагимова, 31к7
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Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Проведи вечер пятницы в безопасной обстановке пространства, чтобы поговорить на сложную, но очень важную тему. Все мы общаемся в соцсетях, но иногда это общение бывает неприятным или навязчивым. Как понять, что ситуация становится опасной и назойливость превращается в преследование? Наташа Тимофеева из Центра «Сёстры» поможет разобраться: — какие действия говорят не просто о «странной» симпатии, а о настоящем преследовании. — что можно сделать для своей безопасности.
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