Проведи вечер пятницы в безопасной обстановке пространства, чтобы поговорить на сложную, но очень важную тему. Все мы общаемся в соцсетях, но иногда это общение бывает неприятным или навязчивым. Как понять, что ситуация становится опасной и назойливость превращается в преследование? Наташа Тимофеева из Центра «Сёстры» поможет разобраться: — какие действия говорят не просто о «странной» симпатии, а о настоящем преследовании. — что можно сделать для своей безопасности.