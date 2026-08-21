Не так давно группа наёмников вмешалась в дела некроманта который скрывался в городе Невервинтер. Операция проведенная Арфистами прошла успешно и некромант был убит. Правда в городе всё ещё осталась его башня. Его логово, где он создавал своих прислужников. Арфисты снова ищут новые таланты что бы они пробрались внутрь и вычистили всё, что не прибито к полу. Для того что прибито — выдадут ломик. Это прекрасный шанс опробовать настольно-ролевые игры для игроков у которых нет готовых групп и познакомится с новыми людьми. Система: ДнД 2024 Подготовка: Игра рассчитана на новичков. Мастер объяснит все нюансы и предоставит готового персонажа. Если ты уверен в своих силах, можешь сделать персонажа сам. Знание сеттинга не обязательно. Предупреди мастера о том что хочешь готового персонажа или сделаешь его. Создание персонажа: 2 уровень, средние хп, Книга Игрока 2024, Покупка Характеристик 27. Стартовое снаряжение от класса и предыстории. Сеттинг — Забытые Королевства. Предыстория не обязательна. Можно взять расы из книг 2014 редакции предварительно уточнив это. Для того что бы записаться на игру — напиши в личные сообщения мастеру Дмитрию с указанием даты игры. Стоимость участия: 2400р и 3000р за игру в пятницу и в выходные соответственно. Расписание игр: 21 Августа 18:00 22 Августа 18:00 23 Августа 18:00