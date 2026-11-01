Ты поговоришь на английском — но не о работе и не о погоде, а об объятиях. Кто ты в этом смысле? Что тебя останавливает? Почему иногда так трудно просто подойти и обнять? Если ты хотел исследовать тему объятий, но, например, боишься обниматься с незнакомцами, этот формат — самое то. Что тебя ждёт? – исследуешь свою потребность в объятиях и поймёшь, когда ты больше к ним расположен; – посмотришь короткую анимацию и обсудишь её; – узнаешь, какие слова для описания объятий есть в английском языке; – просто хорошо проведёшь вечер. Сначала тебя ждут групповые и парные активности, которые помогут сблизиться. Потом — более свободный и расслабленный формат: можно будет отдохнуть, пообщаться или, если захочется, поделиться мнением и историями о типах объятий, о которых ты раньше не задумывался. На входе тебя будет ждать бейджик, который покажет, как ты относишься к объятиям и насколько готов к ним. Обниматься совсем не обязательно, но можно. Принеси свою любимую тактильную игрушку или фиджет — с ними уютнее. Но если что, в «Топи» уже есть свои. Ведущая: Фиданчик — дипломированный специалист в области лингвистики и методики преподавания иностранных языков. Рекомендуемый уровень: B1, но можно и с уровнем ниже или выше. Свободно мест: 8 из 8 Продолжительность: 2 часа с перерывом 10–15 минут Запись и вопросы — в тг.