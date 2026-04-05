Гостей ждёт просмотр фильма Эльдара Рязанова «Небеса обетованные». Почему эта история по-прежнему звучит современно и что в ней художественный образ, а что — узнаваемая реальность, обсудят вместе с режиссёром и комиком Алексеем Сапрыкиным. После просмотра можно будет задать вопросы и поделиться своими впечатлениями. Мероприятие пройдёт в поддержку московской благотворительной организации «Небомживы», которая занимается помощью бездомным и людям с химической зависимостью. Это будет не только разговор о кино, но и честная дискуссия о том, почему человек оказывается в положении, из которого невозможно выбраться без профессиональной поддержки. О том, как устроена системная помощь и как меняется жизнь людей после улицы, расскажет психолог и руководитель приютов «Небомживы» Юлия Кузнецова. У гостей будет возможность задать ей вопросы о работе организации и реальных историях восстановления.