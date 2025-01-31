Персональная выставка Вадима Маслова. Для музыканта партитура — это полная нотная запись музыкального сочинения для нескольких голосов, инструментов и людей. Для художника партитурой является его окружение. На бумаге, холсте функции нот на себя берут пятна, линии, колористика, ритмы, определяя выразительность цветопластической рифмы и формируя чувство нового. Художественная практика безгранична и мир творческого самовыражения бесконечен. Вадиму Маслову интересна осмысленная игра сгармонизированных локальных цветовых пятен, влияние одного цвета на другой, развитие цвета в картине, выход на отношения почти открытых цветовых масс, когда живопись динамична уже в смелом, тепло-холодном движении и живописная плоскость картины становится главным языком описания. Эта выставка о ценности открытых отношений, о способности говорить смело и ярко о любви к тому, что его окружает. Часы работы галереи: Пн-Чт — 11:00-19:00 Сб-Вс — 11:00-18:00