Расслабляющий мастер-класс по скрапбукингу, где будешь работать с природными материалами и текстом, создавая тактильные арт-объекты про воспоминания, сезон и ощущение лета. Что тебя ждёт: — Работа с собранным вручную и засушенным гербарием — Переработанная бумага и фактурные основы — Печать текста на печатной машинке — Наклейки и вырезки из журналов — Спокойный медитативный творческий процесс без спешки В конце мастер-класса у тебя будет: Один постер формата А4 или Две-три открытки формата А6 Все материалы предоставят При желании можно принести свои находки — листочки, цветочки, кусочки бумаги. Запись в ТГ При отмене записи менее, чем за 24ч. до начала — оплата не возвращается, но может быть перенесена на другое мероприятие. 18 апреля в 17:00 и 18:30