Совместный проект Анастасии Малиновской и Дарьи Пурпурной исследует специфику современной коммуникации. Сегодня социальные связи конструируются в уязвимом пространстве, где развитие технологий и информационный шум оказывают влияние на утрату подлинного взаимопонимания между различными группами людей и превращают искренний диалог в труднодостижимую ценность. Авторы приглашают зрителя к совместному размышлению и диалогу. Какие чувства вызывает искреннее общение? Как в стремительном темпе жизни найти время для встреч со значимыми людьми? Является ли молчание одной из самых важных форм коммуникации? Могут ли нейросети заменить живое общение или становятся симулякрами безопасности? Часы работы: Вт–Пт с 12:00 до 20:00 Сб–Вс с 12:00 до 19:00 Пн – выходной.