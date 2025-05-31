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Открытие Stolen Moon

Универмаг «Покровка 7/9», улица Покровка, 7/9-11к1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, открытие бренда одежды Stolen Moon. Гостей будут ждать велком-дринк, сладкие закуски, dj-сет, подарки, метафорические карты, зона кастомизации одежды (при покупке можно будет вытянуть метафорическую карту, и вышить это или любое другое слово на одежде). В честь открытия ребята проводят розыгрыш 6 3D сумок. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше переходите в бот в Telegram (кнопка выше). Итоги розыгрыша сумок подведут прямо на мероприятии вместе с приглашенным блогером Малиной Скар.

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