Вечеринка, открытие бренда одежды Stolen Moon. Гостей будут ждать велком-дринк, сладкие закуски, dj-сет, подарки, метафорические карты, зона кастомизации одежды (при покупке можно будет вытянуть метафорическую карту, и вышить это или любое другое слово на одежде). В честь открытия ребята проводят розыгрыш 6 3D сумок. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше переходите в бот в Telegram (кнопка выше). Итоги розыгрыша сумок подведут прямо на мероприятии вместе с приглашенным блогером Малиной Скар.