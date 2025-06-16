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Коферейв: открытие Сфера Х5

Сфера Х5, Парк культуры и отдыха имени М. Горького, улица Крымский Вал, 9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Сфера Х5 — новое городское пространство от компании X5, которое открывается в Парке Горького, и делает это со вкусом: утренний кофейный рейв, дневное барбекю и вечеринка с моктейлями. 09:00 Заряд бодрости на рабочую неделю обеспечен утренним рейвом от DJ Саши Errortica и литрами кофе от бариста кафе Select. 12:00 Гриль-пауза с DJ Sputnik и обед на траве от Горбуфета как альтернатива корпоративной столовой. 20.00 Вечеринка от Диско Клуба (DJ Stonik 1917 (live), Fraukrauze DJ set, Mashkov, Dominique Mara) закат, моктейли и ощущение, что ты не зря остался в городе этим летом. Участвовать можно в любом блоке — утро, день или вечер по предварительной регистрации. В перерывах между активностями пространство будет работать как коворкинг с Wi-Fi, розетками и всем необходимым для работы - поэтому можно не переживать за горящие дедлайны понедельника.

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