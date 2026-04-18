Салон для общения и знакомств, авторская драматургия ночи, живая и электронная сцены. Метелица – это дом, для кого искусство жить («art de vivre») – больше, чем просто цитата из французского словаря. Программа в салоне, 1 этаж: 23:00 Эдмонд Мурадян 01:00 Azat Kaif х АНДРЕГРАУНД 02:20 Teliodora Программа основной сцены, 2 этаж: 22:00 Beznosuk 23:00 Like Jesus 00:20 Alexey Union 01:40 Metelitsa moment 01:45 Отпетые мошенники 02:00 Keoki 03:20 Aiwaska