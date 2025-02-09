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«Отель «Гранд Будапешт» (2014)

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Фильм рассказывает об увлекательных приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы. Сотрудники гостиницы становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи и… драматических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами XX века. Бронь в телеграме в комментариях по ссылке.

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