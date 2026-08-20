Лекция и дегустация сидра. Поговоришь о загородном зодчестве — знаменитых усадьбах, дворцах и частных домах, построенных по проектам знаменитых архитекторов, а также о современных арт-парках. Увидишь, как сквозь годы трансформировалась архитектура, созданная для отдыха на природе. Ты узнаешь: — что такое органическая архитектура — как часто архитекторы вдохновлялись обликом Версаля — как модернистские здания из стекла и бетона интегрировались в природу — чем могут удивить загородные дома XXI века — что получится, если в парк пустить современных архитекторов и художников Также познакомишься с историей, особенностями производства и стилями сидра. Сейчас стилей и производителей яблочного сидра и грушевого пуаре стало так много, что в этом многообразии нужно разобраться. Ты узнаешь: — как делают сидр и есть ли у него терруар — чем розовый сидр отличается от обычного — какие есть классификации у сидров по степени сладости, игристости, крафтовости — из чего пьют сидр — что такое пуаре, перри и перада Лекция состоит из нескольких тематических блоков: часть из них посвящена архитектуре, часть — сидру. За дегустацию отвечает профессиональный сомелье Инна Крылова. В стоимость билета включены лёгкие закуски.