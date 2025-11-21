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От Монмартра до Центра Помпиду: знаменитые художницы Франции

Le Club Frenchie, Тверская улица

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Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

На новой лекции арт-клуба поговоришь о женских голосах в истории французского искусства. Проследишь историю художниц, которые определяли развитие важнейших направлений — от «четырёх леди импрессионизма» и Берты Моризо до опытов Сони Делоне, узнаешь об одной из самых влиятельных художниц современности Луиз Буржуа и её ярких работах, как примерах арт-терапии в истории искусства XX века. Поговоришь о звезде Юдит Рейгл, аристократке и хрупком творце Ники де Сен-Фалль, Венецианской сюите Софи Калль и многом другом. Завершишь встречу разговором о самых многообещающих художницах современности и получишь рекомендации актуальных выставок Парижа. Узнаешь инсайдерскую информацию, которой обладают только местные и ценители, от Луизы Гареевой — арт-менеджера, искусствоведа и экс-руководитель VIP-направления международной ярмарки Cosmoscow.

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