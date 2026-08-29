Район рядом с метро «Автозаводская» считается сейчас исключительно промышленным за счёт того, что когда-то на этой территории работали крупные заводы «ЗИЛ» и «Динамо». В 1920-е годы вокруг заводов стала формироваться среда для работников — возводили комплексы домов «нового типа», фабрики-кухни и дворцы культуры. Вся новая советская жизнь строилась уже на фундаменте истории XIV века. На экскурсии ты увидишь: — типовой проект фабрики-кухни — один из самых больших дворцов культуры в СССР — жилые дома в стилистике авангарда и ар-деко — старую трапезную XVII века с уникальным декором на фасаде и с сохранившимся голланским фронтоном На экскурсии ты узнаешь: — почему фабрика-кухня была похожа на конвеер еды — что братья Веснины писали о ДК Пролетарского района — как завод в XX веке «поглотил» известный храм — как один из авторов дома Наркомфина Игнатий Милинис создавал проект жилого комплекса Продолжительность: 1,5 часа. Экскурсия проходит на улице. Одевайся по погоде.