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От Дискордии до Летающего Макаронного Монстра

Аудиториум, улица Воздвиженка, 9

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2200₽
Возраст 6+

Про событие

Пародийные религии в современном мире. Лекция — о странных, ироничных и местами провокационных формах религии, которые появились в последние десятилетия. Пастафарианство, дискордианство, дудеизм и похожие движения выглядят как шутка, но при этом функционируют как религии: у них есть тексты, ритуалы, общины и собственное понимание смысла. В лекции разберёшься, зачем такие формы вообще возникают и как они работают. Где проходит граница между пародией и религией? Кто решает, что считать «настоящей» верой? Почему для одних это троллинг, а для других — вполне осмысленная духовная практика или форма жизненной философии? Отдельно обсудят социальное измерение пародийных религий: протест против догматизма, борьба за свободу вероисповедания, давление на юридические и культурные определения религии. Также речь пойдёт о том, что эти движения говорят о сегодняшнем религиозном ландшафте и о том, как меняются представления о вере, идентичности и духовности. Кто рассказывает? Никита Образцов. Магистр СПбГУ, лектор просветительского проекта «Правое полушарие интроверта», автор книги «Религии мира» (Бомбора, 2024). Популяризатор религиоведения, сторонник нейтрального подхода к религии. Основная сфера интересов — современная религиозная ситуация, процесс трансформации религии. Адепт науки, признающий её методологические ограничения. Сторонник аутентичного подхода к религии через призму её носителей.

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