Тематическая вечеринка в стиле острова Бали. Пространство бассейнов и терм будет разделено на четыре стихии: Земля, Вода, Воздух и Огонь — каждая с тематическим дизайном и иммерсивным погружением. В программе: диджей выступления на двух этажах, приветственный коктейль у бассейнов, создание личного балийского аромата, какао-церемония, саунд-хилинг и медитация на воде, тропические парения с розыгрышем призов и огненное шоу у бассейна на крыше. Тропический дресс-код приветствуется.