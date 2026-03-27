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Остров Бали

GREMM, Варшавское шоссе, 150Б

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Завершение:

6000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Тематическая вечеринка в стиле острова Бали. Пространство бассейнов и терм будет разделено на четыре стихии: Земля, Вода, Воздух и Огонь — каждая с тематическим дизайном и иммерсивным погружением. В программе: диджей выступления на двух этажах, приветственный коктейль у бассейнов, создание личного балийского аромата, какао-церемония, саунд-хилинг и медитация на воде, тропические парения с розыгрышем призов и огненное шоу у бассейна на крыше. Тропический дресс-код приветствуется.

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