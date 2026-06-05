Остеология: скелет, как внутренняя опора всего сущего. На этой лекции разберёшь: — Каким образом создаётся скелет животного? — Какие техники использовать, и для кого — больших, маленьких, молодых и старых, и для разных видов братьев наших меньших. — Где работает вываривание, а где — только жуки-кожееды или мацерация. Поговоришь о главном, что обычно пропускают: — Техника безопасности — чем прививаться, какие средства защиты надевать, какой инструмент использовать. — Армирование скелета — как делать штифтовые соединения, чтобы конструкция не разваливалась от ударов и вибраций. — Внутренние конструкции — как укрепить позвоночник и не потерять положение мелких костей. За один час ты получишь ясное представление: С кем работать и каким методом. Как защитить себя при работе с телом. Как сделать скелет крепким, надёжным и живучим. Скелет — это не то, что осталось. Это то, что держало всё остальное. Кто рассказывает? Маргарита Чайка. Профессиональный таксидермист с 13-летним опытом работы. Призёр региональных и всероссийских чемпионатов по таксидермии и остеологии, даритель музея им. Тимирязева, создатель собственных курсов по таксидермии, сотрудник морга МАСЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, блогер.