SADHU OPT и Валерий Бочкарев приглашают тебя на мастер-класс по гвоздестоянию. Стоя на гвоздях, ты будешь исследовать тему страхов, и как они мешают в достижении целей. Для глубокого расслабления ты сможешь полежать на гвоздях. Что будет на мероприятии: - Узнаешь многое о гвоздестоянии; - Авторская медитация «Внутренняя опора», которая поможет подготовиться к практике и настроиться на позитивный результат; - Возможность постоять и полежать под чутким руководством ведущего на досках Sadhu Opt. Мастер-класс подойдет для любого уровня подготовки и степени знакомства с гвоздестоянием. Ещё будет общение, знакомства, чай и подарки от Sadhu Opt. Ведущий — Валерий Бочкарев. Валерий занимается практиками на гвоздях более 10 лет, он главный организатор международного форума «Гвозди». Валерий многократный рекордсмен Книги рекордов России и мира, а также рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, автор уникальных курсов и тренингов, включая «Я МОГУ» и книгу «Я боюсь или думаю, что боюсь».