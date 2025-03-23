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Осознанность через гвозди

центр йоги «ПРАНА», Зоологическая улица, 4

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

SADHU OPT и Валерий Бочкарев приглашают тебя на мастер-класс по гвоздестоянию. Стоя на гвоздях, ты будешь исследовать тему страхов, и как они мешают в достижении целей. Для глубокого расслабления ты сможешь полежать на гвоздях. Что будет на мероприятии: - Узнаешь многое о гвоздестоянии; - Авторская медитация «Внутренняя опора», которая поможет подготовиться к практике и настроиться на позитивный результат; - Возможность постоять и полежать под чутким руководством ведущего на досках Sadhu Opt. Мастер-класс подойдет для любого уровня подготовки и степени знакомства с гвоздестоянием. Ещё будет общение, знакомства, чай и подарки от Sadhu Opt. Ведущий — Валерий Бочкарев. Валерий занимается практиками на гвоздях более 10 лет, он главный организатор международного форума «Гвозди». Валерий многократный рекордсмен Книги рекордов России и мира, а также рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, автор уникальных курсов и тренингов, включая «Я МОГУ» и книгу «Я боюсь или думаю, что боюсь».

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