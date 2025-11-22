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Особов

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

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от 850₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Первый за два года сольный концерт Особова, со сцены прозвучит новый альбом «Эстетика Гопника» и старые хиты возможно в последний раз в привычном для тебя исполнении. В этот день Особова приедут поддержать коллеги по цеху (спец гости), а также впервые на сцене выступят артисты лейбла DSFU с презентацией первого совместного релиза.

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