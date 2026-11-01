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Особняк моделей

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Обычно агентство собирает моделей на съёмки. В этот раз «Яуза» и Around Models собирают их на диджей-сеты и танцы. На один вечер «Яуза» станет собственным модным домом, где музыкальную программу составят те, кого ты привык видеть в кампейнах и на обложках. Всё будет как на хорошем афтерпати Недели моды: высокая концентрация красивых людей, блеск софитов, фотозоны и компания, в которой хочется остаться подольше. Тебя ждут в самых стильных и смелых образах, в которых ты сам хотел бы попасть в светские хроники. Ann Amelyanova Sexytamir Kirakira Sexdrugsrockz Mireille Sonya Aleksandrova Adam Zemtsov Danil Dolgushin

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