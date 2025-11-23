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Особняк Гавриила Тарасова: итальянское палаццо на Патриарших

улица Спиридоновка, 21

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от 1700₽ до 1890₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

В роскошную Италию с помпезных Патриарших ты переместишься благодаря экскурсии в удивительной красоты особняк Гавриила Тарасова, представителя богатейшего купеческого рода. Этот дом на аристократической Спиридоновке в 1913 году построил архитектор Иван Жолтовский. Внутри — строгий итальянский ренессанс конца 16 века. Великолепные росписи потолков, один в один работы Тициана, Тинторетто, Пинтуриккио. Парадная лестница с потолком из чёрного дерева, мраморный зал, самая кинематографичная библиотека. Ты пройдёшь по уникальным, оставшимся в нетронутом виде, интерьерам настоящего итальянского Палаццо и узнаешь: — как появилась на московской улице копия палаццо Тьене из итальянской Виченцы; — как армянская семья Торосян превратилась в Тарасовых; — что за загадочная надпись украшает дом; — как «итальянский» особняк связан с Африкой. А ещё ты отыщешь ключ, которым открывают двери особняка более 100 лет, уникальный светильник, переехавший со двора внутрь особняка, и почувствуешь вкус и себя в Италии

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