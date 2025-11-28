Осенний благотворительный бал
Космодамианская наб., 2
Начало:
Завершение:
от 2222₽ до 150000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В программе вечера: dj's set, таролог, астролог, маркет, чайная церемония. Часть вырученных средств поступит на благотворительность. Dress code: man — cocktail & masquerade mask; woman — gold cocktail & masquerade mask & gold accessories. FC/DC.
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