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Осень в бокале

Эрик Рыжий, улица Арбат, 36/2с1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Осенью пиво тоже меняет атмосферу. В нём появляются тыква, корица, шоколад, кофе, карамель и печенье — всё, что ты привык связывать с холодными вечерами, тёплыми пледами и желанием никуда не спешить. Пивовары превращают сезонные вкусы в совершенно разные сорта: где-то получается пряный и уютный вкус, где-то сладкий и десертный. На дегустации попробуешь пять сезонных сортов пива с необычными добавками. А заодно выберешь главное пиво этой осени — то самое, которое захочется открыть первым, когда за окном станет совсем холодно. В стоимость билета включена дегустация пяти сортов пива и небольшие закуски.

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