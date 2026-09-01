Осенью пиво тоже меняет атмосферу. В нём появляются тыква, корица, шоколад, кофе, карамель и печенье — всё, что ты привык связывать с холодными вечерами, тёплыми пледами и желанием никуда не спешить. Пивовары превращают сезонные вкусы в совершенно разные сорта: где-то получается пряный и уютный вкус, где-то сладкий и десертный. На дегустации попробуешь пять сезонных сортов пива с необычными добавками. А заодно выберешь главное пиво этой осени — то самое, которое захочется открыть первым, когда за окном станет совсем холодно. В стоимость билета включена дегустация пяти сортов пива и небольшие закуски.