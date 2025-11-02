Глубокой осенью мир снаружи замирает. Это идеальный момент, чтобы заглянуть внутрь себя. Здесь для небольшой группы готовят особое пространство, где шум мыслей уступает место ясности, а суета — подлинной встрече. Это не лекция и не мастер-класс. Это созерцательный эксперимент в формате private. Три часа, которые станут твоим личным ориентиром на грядущую зиму. Твои проводники в этот день: — Тимур: Молчание, настоянное на чае. Церемония будет не о сортах и вкусах, а о состоянии. Чай как инструмент, чтобы остановиться и ощутить течение времени здесь и сейчас. Ты замедлишься. Это неизбежно. — Юлия Журина: Практика внутреннего наблюдателя. Мы редко даём себе право просто замечать свои мысли, не вовлекаясь в них. Юлия проведёт тебя через мягкую медитативную практику, которая поможет отойти от навязчивого внутреннего диалога и обнаружить за ним то, что всегда остаётся спокойным и ясным. Формат камерный, будет очень ограниченный круг. По желанию можно взять с собой немного фруктов или орехов для общего стола — как дар пространству. No sugar. Все вопросы, уточнения и запись — строго в личные сообщения @tea_sadhu (телеграмм).