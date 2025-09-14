Модный урок в «Клаве»: не лекция о моде и трендах. Не только в школах услышали звонок: «Клава» тоже почувствовала желание учиться и тут же зазвала в гости автора ТГ-канала о моде и стиле slepestok & fire annd air, fashion-инфлюенсера и владелицу бренда upcycling изделий fire annd air Светлану Slepestok. 14 сентября в 19:00 пройдёт встреча в живом формате «не лекции», где обсудят тренды осени и зимы 2025 года и определят источники вдохновения на аутфиты в этот период. Вход — свободный, welcome-drinks — каждому, дресс-код — обязательно. Тем более в этот раз экспериментируют с образами «Сплетницы» (You know you love it. XOXO).