Презентация альбома «Соrona». Оргия Праведников — российская рок-группа, появившаяся в начале 1999 года, когда объединились гитарист Сергей Калугин и московская арт-рок-группа ARТель. Идея группы заключается в создании нового стиля, где отечественная музыкальная традиция гармонично сочеталась бы с традицией мировой рок-музыки. Это сложная задача, поскольку в основе русской музыкальной культуры лежит романс, с его чрезвычайно свободным дыханием. Тогда как рок-музыка подразумевает, прежде всего, четкую и подробную ритмизацию. Но соединение несоединимого.