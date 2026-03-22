Оргия праведников
1-я Дубровская улица, 13Ас1
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от 1700₽ до 4000₽
Возраст 18+
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Про событие
Презентация альбома «Соrona». Оргия Праведников — российская рок-группа, появившаяся в начале 1999 года, когда объединились гитарист Сергей Калугин и московская арт-рок-группа ARТель. Идея группы заключается в создании нового стиля, где отечественная музыкальная традиция гармонично сочеталась бы с традицией мировой рок-музыки. Это сложная задача, поскольку в основе русской музыкальной культуры лежит романс, с его чрезвычайно свободным дыханием. Тогда как рок-музыка подразумевает, прежде всего, четкую и подробную ритмизацию. Но соединение несоединимого.
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