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Оргия праведников

Glastonberry
1-я Дубровская улица, 13Ас1

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Завершение:

от 1700₽ до 4000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Презентация альбома «Соrona». Оргия Праведников — российская рок-группа, появившаяся в начале 1999 года, когда объединились гитарист Сергей Калугин и московская арт-рок-группа ARТель. Идея группы заключается в создании нового стиля, где отечественная музыкальная традиция гармонично сочеталась бы с традицией мировой рок-музыки. Это сложная задача, поскольку в основе русской музыкальной культуры лежит романс, с его чрезвычайно свободным дыханием. Тогда как рок-музыка подразумевает, прежде всего, четкую и подробную ритмизацию. Но соединение несоединимого.

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