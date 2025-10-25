Икона воронежского ритуального культа, амбассадор всего самого грустного, что есть на Черноземье. впервые за долгие времена в Москве, ORD BARDOSENETICCUBE ехал покупать миди-контроллер и к счастью встретил RADA. В качестве поддержки и глобальной помощи выступит коллектив 4SD, усиленный Батей (лидером группы Ночной Проспект — Алексеем Борисовым) и джазовым фирмачем и патриархом — Сергеем Летовым.