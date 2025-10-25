ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Ord-Bardoseneticcube-Rada-4SD-Letov-Borisov

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Икона воронежского ритуального культа, амбассадор всего самого грустного, что есть на Черноземье. впервые за долгие времена в Москве, ORD BARDOSENETICCUBE ехал покупать миди-контроллер и к счастью встретил RADA. В качестве поддержки и глобальной помощи выступит коллектив 4SD, усиленный Батей (лидером группы Ночной Проспект — Алексеем Борисовым) и джазовым фирмачем и патриархом — Сергеем Летовым.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста