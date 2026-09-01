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Оранжевое настроение

Vinissimo, Староконюшенный переулок, 19

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация оранжевых вин — насыщенных, самобытных и переливающихся разными оттенками — в цветах осени и деревьев за окном. Оранжи делают из белого винограда, оставляя сок вместе с кожицей. Отсюда появляется янтарный цвет, терпкость, аромат трав, мёда, сухофруктов, специй и порой совершенно неожиданный вкус. На дегустации обсудишь технологии их создания и выдержки, поговоришь о квеври, амфорах и мацерации и выяснишь, почему одни влюбляются в оранжевые вина с первого бокала, а другим требуется второй. В стоимость билета входит дегустация 5 вин и небольшие закуски.

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