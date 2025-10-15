Выставка классика советского и российского искусства Андрея Гросицкого. Внимание Гросицкого привлекают объекты обыденные: лампа, деталь рабочего станка, тюбик из-под краски, корыто, молоток, мясорубка, ключ, обрывок ткани… Этот неподдельный интерес и чуткость к предметам повседневного обихода разделяли и другие советские художники-нонконформисты, однако живописная манера и композиционные решения Гросицкого поистине уникальны. Предметы быта художник изымает из их привычного контекста и помещает на монохромный фон, тем самым не только создавая «парадные портреты вещей», но и остраняя их. Порой его парадные портреты приобретают фантастический флер: грубая деталь некого механизма отрывается от своего постамента и начинает левитировать на фоне трепетно-тревожного голубого цвета. Суровая индустриальность объектов Гросицкого фонит меланхоличной фантастикой, подобно тому как в фильме «Сталкер» ржавый металл из Зоны таит в себе иномирную жизнь. Остраненные предметы быта воспринимаются нами как инопланетные агрегаты — лишь присмотревшись мы можем вновь опознать в них повседневные объекты. 12:00 – 21:00 ежедневно, кроме понедельника.