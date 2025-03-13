Проект родился в результате коллаборации художника Андрея Митенева с экспериментальным музыкальным коллективом «Чёрные Бояре». Работа началась с поисков в области саунд-арта и вылилась в сюрреалистическую историю о секретном научном эксперименте, в ходе которого группа учёных работала над созданием мифического существа — кентавра. На выставке будут представлены скульптуры и графические работы, выполненные на листах оцинкованной жести в ходе совместных перформансов с коллективом «Чёрные Бояре» и, впоследствии, доработанные в мастерской в ЦТИ «Фабрика». Каждая работа дополнена видео-документацией соответствующего перформанса. Проект Андрея Митенева рассказывает о группе учёных, работающих над решением непростой задачи: созданием мифического существа — кентавра, хирургическим путём. В ходе эксперимента, после долгих поисков и неудачных опытов, учёные добиваются успеха и им приходит в голову создать еще одно существо, своего рода «реверсивного кентавра», состоящего из лошадиной головы и человеческих ног. Выставочный проект осмысляет эти эксперименты и пытается понять, как живут и что чувствуют эти существа, а также привлекает к этому диалогу зрителя. Первый кентавр, созданный учеными, мог бы быть персонажем из Вселенной Marvel, эдаким человеком-конём. Он обладает суперсилой: могучими мышцами, колоссальным мужским «достоинством» и, при этом, мозгом вроде бы человека. Однако беда в том, что он абсолютно счастлив, его с утра до вечера переполняет тестостероновый восторг и он пребывает в состоянии бешеной эйфории, постепенно деградируя и превращаясь в наслаждающееся животное. Второй, реверсивный кентавр совершенно не приспособлен к жизни в силу своей слишком большой и тяжёлой лошадиной головы и слишком тонких и слабых ног. Он не может стоять и ходить, не может даже самостоятельно ездить в инвалидном кресле, ведь у него нет рук. «Я надеюсь, что он, преодолев депрессию, пойдёт по духовному пути и обязательно достигнет просветления, мало того, подобно некоторым святым и пророкам, будет живым вознесён на небо», — Андрей Митенев. Часы работы: Со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00.