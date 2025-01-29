Музыка, с которой началась и продолжается история культовой группы, лучшие хиты, которые знают и поют миллиарды слушателей! One Vision — один из самых успешных трибьют-проектов группы Queen в России, объединяющий на одной сцене не только давних фанатов культового коллектива, но и настоящих профессионалов, исполняющих музыку с самоотдачей и виртуозностью! Поклонники группы Queen неоднократно отзывались о концертах One Vision, как о путешествии во времени — в ту музыкальную эпоху, когда на мировой рок-сцене правил «Король рока» — Фредди Меркьюри! И несмотря на то, что Фредди нет с нами уже много лет, ребята из группы One Vision делают все, чтобы каждый его хит обрёл достойную новую жизнь в современном мире. Выступление группы One Vision — уникальная возможность снова услышать любимые хиты в живом исполнении, ведь каждый участник в коллективе известен публике по различным другим музыкальным проектам.