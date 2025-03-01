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One sunny day in Syberia

Гончарная улица, 7/4с1

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

В первый день весны культовый one-man band даст сольный концерт, что большая редкость. В этот вечер с помощью неординарных и таинственных композиций артист проведёт зрителей Powerhouse по лабиринтам воспоминаний. Автор треков «Твоя любовь — мой маяк», «Вокзалы и поезда» и «Северное сияние» исполнит свои главные хиты, в которые он влюбляет слушателей уже более 10 лет. One sunny day in Syberia — one-man проект певца, музыканта и автора песен из Москвы Владимира Шехавцова. В своём творчестве он сочетает инструментально-акустический пост-рок и атмосферные песни под гитару. Осенью на лейбле /ракурс/ был выпущен первый сборник артиста под названием «Вокзалы и поезда»: он объединил композиции, написанные Владимиром с 2013 по 2020 год. Из своих воспоминаний за этот период певец собрал собственную музыкальную вселенную, а полюбившиеся его поклонникам треки стали доступны на всех стриминговых платформах. Количество билетов ограничено.

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