История, психология, размышления о судьбах и особенностях женщин, играющих на мужском поле. Из чего сделана женщина-философ? Что особенного в их осознании себя, жизни, в их психическом, сексуальном и интеллектуальном самопонимании? Есть ли пол у интеллекта? Почему среди женщин мало гениев, и так ли это? Будешь размышлять о психологии известных интеллектуалок XIX-XX веков. Поговоришь о красоте и старении в контексте женской жизни. Обсудишь: сексуальность и интеллект — есть ли связь? О ком поговоришь? Лу Саломе, Симона де Бовуар, Ханна Аренд, Вирджиния Вульф, Айн Рэнд, Сьюзан Зонтаг. Даже Франсуаза Саган. И их истории. О лекторе: Ольга Хейфиц, писатель, филолог, автор романа «Детский бог», цикла лекций и телеграм-канала «Архитектура личности», популяризатор литературы и психоанализа. В стоимость любого билета включено угощение, чай и вино.