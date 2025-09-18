ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Ольга Хейфиц «Женщины — публичные интеллектуалки»

Своё Поле, Берсеневская набережная, 6с3, подъезд А (Красный Октябрь)

Начало:

Завершение:

от 4500₽ до 5500₽
Возраст 18+

Про событие

История, психология, размышления о судьбах и особенностях женщин, играющих на мужском поле. Из чего сделана женщина-философ? Что особенного в их осознании себя, жизни, в их психическом, сексуальном и интеллектуальном самопонимании? Есть ли пол у интеллекта? Почему среди женщин мало гениев, и так ли это? Будешь размышлять о психологии известных интеллектуалок XIX-XX веков. Поговоришь о красоте и старении в контексте женской жизни. Обсудишь: сексуальность и интеллект — есть ли связь? О ком поговоришь? Лу Саломе, Симона де Бовуар, Ханна Аренд, Вирджиния Вульф, Айн Рэнд, Сьюзан Зонтаг. Даже Франсуаза Саган. И их истории. О лекторе: Ольга Хейфиц, писатель, филолог, автор романа «Детский бог», цикла лекций и телеграм-канала «Архитектура личности», популяризатор литературы и психоанализа. В стоимость любого билета включено угощение, чай и вино.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста