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Про событие
Фестиваль здоровья для всех от благотворительного фонда «Онкологика» Гостей ждут обследования и консультации специалистов, а также лекции о здоровье, сне, стрессе, витаминах и физической активности. Будут работать творческие мастерские, зоны отдыха и игротека с настольными играми. Любители активного отдыха смогут присоединиться к тренировкам, гимнастике, йоге, дыхательным и телесным практикам. В спортивной программе примут участие фитнес-блогеры Соня Солдатова, Александр Галичкин и Никита Серов. Фестиваль посвящён профилактике заболеваний и простым действиям, которые помогают внимательнее относиться к своему здоровью. Подробная программа: https://olfest.oncologica.ru/
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