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Ольфакторная весна: дыхание первоцветов

Большой павильон на Фестивальной площади Парка Сокольники, улица Сокольнический Вал, 2с4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+

Про событие

Встреча про самые ранние весенние цветы, которые парфюмеры любят за прозрачность, медовую пыльцу, зелёную прохладу и тонкую горчинку. У первоцветов всегда есть двойная история, ботаническая и культурная и обе слышны в аромате. На встрече разберёшь и послушаешь первоцветы, которые звучат в парфюмерии: • Ландыш: символ майской удачи во Франции с 1561 года, но в натуральном виде почти недоступен для классической палитры, поэтому живёт, как искусно собранный аккорд • Нарцисс: миф про Нарцисса и Эхо дал цветку опасную славу, в его абсолюте слышны густая зелень, мёд, лёгкая животная тень и дыхание весеннего сада • Гиацинт: история Гиацинта и Аполлона оставила на лепестках знак скорби, а в формулах его хрустальную свежесть часто собирают, как сложный аккорд • Мимоза: приехала на Лазурный берег из Австралии, стала золотой эмблемой зимнего солнца и до сих пор входит в десятки ароматов, как пудрово медовый свет • Тюльпан: за ним тянется память о тюльпаномании, когда луковица становилась валютой и страстью, а в ароматах тюльпан звучит, как чистая прохладная зелень, водянистый лепесток и тонкий стебель, который хочется вдыхать много раз. Парфюмер Елена Даргель расскажет о нюансах ингредиентов и способах их получения, про молчаливые цветы и реконструкции, про то, как первоцветы держат композицию на одном дыхании и при этом меняют её настроение каждые десять минут на коже.

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