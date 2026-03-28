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Окта

НПО мелодия, 3-я улица Ямского Поля, 2к5А

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Недавно Окта отметила свой день рождения — это было восьмого марта и ей исполнился годик. Март 28 – двадцать дней спустя… Открывает Vlas Leskin, подхватывает Rvbbt. Пик – Abelle, Les b2b Denis Kostitsyn, Sofia Rodina. Утренние Ballu и Gelik. Программа Rvbbt Sofia Rodina Vlas Leskin Les Gelik Abelle Ballu Denis Kostitsyn

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