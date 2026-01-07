Пролетая сквозь уходящий год, твердо обоснуешься в новом. 12-часовое действие на трёх танцполах DEX в рождественскую ночь, работают: Under, Medium, MSL. Излюбленный мейн с бильярдом, бархатом и свечками перекочует в масалу, сохранив идентичность и музыкальный репертуар.