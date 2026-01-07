Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Пролетая сквозь уходящий год, твердо обоснуешься в новом. 12-часовое действие на трёх танцполах DEX в рождественскую ночь, работают: Under, Medium, MSL. Излюбленный мейн с бильярдом, бархатом и свечками перекочует в масалу, сохранив идентичность и музыкальный репертуар.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи