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Окрестности скотобойни

Зверевский центр современного искусства, Новорязанская улица, 29с4

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Выставка-дыра Екатерины Борсук, своего рода реминисценция художественных акций 90-х годов, а именно перформативных практик, когда автор ассоциирует себя с животным и ведёт себя соответствующим образом. Этюды жизни скотобойни написаны художницей в летней резиденции, а также по впечатлениям от работы в питомнике по выращиванию клубники. В этой серии художница символически перемалывает словно в миксере поля, фермы, колхозы и прочие знаки агрокомплекса. Флюоресцентные краски добавляют праздничности в фантасмагорическую атмосферу. В колхозе началось отнюдь не утро: в нем и не заканчивался рейв и сколько продлится вечеринка, неизвестно. Рейвят в колхозе все, кто может, все, кто остался. …Блюющая газировка на фоне кричащего коровника, полуобнаженные заграждения, выгуливающие друг друга на поводке в эротичном нижнем белье, мясная рулька гуляющая сама по себе, объедки, вымытые в помоях, свалка унитазов и свальный грех грелок… Может показаться, что живописи отведено отхожее место, но что может быть более вдохновляющим, чем картина самодовольного гниения мира? Среди представленных этюдов три работы отличаются монументальностью и продуманностью сюжета. Это освежёванная туша верблюда, смеющийся скелет красной коровы на фоне красного коровника и портрет директора скотобойни-клубничной плантации в малиновом пиджаке, в котором угадывается известный галерист. Эти картины как бы специально созданы для выставки «Индустрия социализма» по заказу коллекционера с безупречным инфернальным вкусом. Куратор Ян Гинзбург. Часы работы: пн-пт с 12:00 до 20:00.

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