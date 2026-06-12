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Окно в память

Культурный центр ЗИЛ
Восточная ул., 4, к. 1

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Проект посвящён первому постсоветскому поколению, чьё взросление прошло под знаком цифровизации. Авторы предлагают проследить, как сменявшие друг друга экраны — от старых телевизоров и мониторов до смартфонов — формировали наш взгляд на мир. Один из ключевых акцентов выставки связан с работами Валерии Титовой (ЭйАйЛера) — AI-художницы, лектора и исследовательницы визуальной культуры. Её работы о духовном пути современной женщины представлены на редком для цифрового искусства медиуме — перенесены на слайды и спроецированы на ткань. Шум проектора и листание слайдов сами по себе уже создают ритуал, возвращающий в детство. Всего в проекте участвуют семь авторов: Валерия Титова (ЭйАйЛера), Слава SAF, Евгения Шабунина (EJANERESS), Яр Кирсанов, Димитрий Анисимов (ASTHTCS), Тоша Петров и VATAMANRITA. Время работы: 17:00 – 22:00

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