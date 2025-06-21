Раздают панк-рока сегодня: Четвёртое сословие — повествует в своем творчестве о справедливости и борьбе рабочих людей за свои права. Кулаки в карманах — панк-рок формация из Москвы, основанная в 2015 году. Re HAB — раздадут в этот вечер тяжёлого и безкомпромисного хардкор-музла. Саморез (г.Коломна) — Лучший панк/хардкор из г. Коломна.