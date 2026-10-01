«Мелодия» — советский монополист выпуска пластинок, в начале 60-х объединил союзные фабрики и студии грамзаписи, став на долгие годы единственной организацией по выпуску пластинок и формировавший своими пластинками вкусы миллионов людей. Всего за долгие годы было выпущено около 50 тысяч наименований различных музыкальных альбомов, но этот список до сих пор пополняется новыми именами, находятся старые тиражи, но назвать точную цифру просто не представляется возможным из-за масштабов плановой экономики СССР. Некоторые пластинки выпущенные «Мелодией» сейчас можно легко найти на барахолках за 200-300 рублей, а особо редкие экземпляры достигают в цене пары тысяч долларов. Как и почему пластинки становятся редкими, какие секреты таят в себе релизы фирмы «Мелодия» и кто же стал правопреемником советского гиганта? Об этом и поговорят на лекции. О лекторе: Слава Милк – музыкальный эксперт и журналист, автор канала о музыке и культуре виниловых пластинок Slava Milk и по совместительству коллекционер пластинок со стажем более 15 лет. Сбор гостей — в 18:00, начало лекции — в 18:30. В стоимость любого билета входят угощение, чай и вино.