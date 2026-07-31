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Eщё больше эсида, техно с длинными дропами и много транса. В клубе состоится сольное выступление Ohota в Москве. Зрителей ждут неожиданные переработки уже знакомых треков — некоторые лоуфайные работы получат более жёсткое и энергичное звучание. Новая программа, новый материал и совершенно новые версии старых треков.
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