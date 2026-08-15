Резиденты вечнозелёного музыкального лейбла две недели колесили по лесам и фестивалям, а теперь возвращаются в Москву, чтобы помузицировать на берегу пруда в самом центре города. За музыку в эту ночь отвечают резиденты it’s good to be a tree — Betelgeize, Yassen и Impala. И к ним присоединятся Popescu и AYNA, тоже участвовавшие в лесных приключениях.