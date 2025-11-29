Истории людей, горящих своим делом. Истории домов, озарённых светом их создателей и жильцов. Пламенные истории улиц, на которых зажигали сильные мира сего. Ты будешь блуждать по огненным хитросплетениям истории, эпох, человеческих судеб и архитектурных шедевров. Раскрывать горячие секреты тихих переулков в окрестностях Маросейки, старинных палат, секретных двориков и тех, чья судьба навеки связана с этим заповедным районом. Тушить пожары заблуждений и разгадывать тайны о том: — почему телохранитель Наполеона спас от пожара переулок, в котором «приласкали армян» — что такое человеколюбивое общество и почему оно поселилось в доме коньячного короля — как из-за плохого зрения великого князя синагога лишилась головы — откуда взялось слово «офонареть» и причём здесь спирт — какую церковь Наполеон хотел забрать с собои? из Москвы вместо магнитика. А потом ты пойдёшь в особенный музеи. Там, во мраке старинных боярских палат, начнётся твоё путешествие во времени и вы начнёшь зажигать. Добудешь огонь (это непросто), узнаешь, как использовать фонарь в качестве пропуска для прогулок по ночной Москве, побудешь фонарщиком, зажмуришься от яркости Кремля во время коронационных торжеств. Как действующие лица пьесы из темноты будут появляться фонари разных эпох, переносить тебя между столетиями московской истории и рассказывать, рассказывать свои огненные истории. Начало: площадь Ильинские ворота (метро Китай-город, выход из метро — #4, рядом с часовней героям Плевны)