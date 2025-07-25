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Огненная лисичка

Gazgolder Club
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Огненная лисичка, которая живёт на Солнце, прилетит на Землю, чтобы зажечь огни в твоих глазах. В самый жаркий день месяца она появится там, где есть солнечный свет. Но даже если темно, для неё достаточно света Луны, звёзд и разноцветных софитов на летней террасе клуба Gazgolder. Лайн—ап: MATVEY SCHETINKIN / MARK S / MVXOOD / DIGITAL IVAN / LDR / NATALI F

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