Встреча с любителями бумаги, чтобы отдохнуть от рилсов и скроллинга. Что тебя ждёт: — мастер-классы (коллажи, фотопрогулка и другие) — выставка и продажа искусства — просмотр короткого метра, анимации и клипов — тестовые партии настолки «Бекстейдж» (можно повлиять на механику игры и помочь улучшить её до выхода в тираж) Начало: 18:00 Вход свободный Участие в мастер-классах платное.