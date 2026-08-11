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Оффлайнинг

Ровесник
Малый Гнездниковский 9с2

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 800₽
Возраст 16+
Кино
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Встреча с любителями бумаги, чтобы отдохнуть от рилсов и скроллинга. Что тебя ждёт: — мастер-классы (коллажи, фотопрогулка и другие) — выставка и продажа искусства — просмотр короткого метра, анимации и клипов — тестовые партии настолки «Бекстейдж» (можно повлиять на механику игры и помочь улучшить её до выхода в тираж) Начало: 18:00 Вход свободный Участие в мастер-классах платное.

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