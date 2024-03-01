Однодневный сплав по реке Москва под Звенигородом по живописным местам всего в 50 км от Москвы. Поразительный контраст между этим крохотным тихим подмосковным городком и огромной шумной российской столицей. Это место неспроста называют «русской Швейцарией»: Звенигород расположен на холмах и покоряет красотой пейзажей, чистейшим воздухом, и общей атмосферой легкости и расслабленности. Полную программу и все детали ты можешь посмотреть по кнопке «Купить билет».