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Однодневный сплав по реке Москве

ж/д ст. «Звенигород»

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от 5850₽ до 6500₽
Возраст 12+

Про событие

Однодневный сплав по реке Москва под Звенигородом по живописным местам всего в 50 км от Москвы. Поразительный контраст между этим крохотным тихим подмосковным городком и огромной шумной российской столицей. Это место неспроста называют «русской Швейцарией»: Звенигород расположен на холмах и покоряет красотой пейзажей, чистейшим воздухом, и общей атмосферой легкости и расслабленности. Полную программу и все детали ты можешь посмотреть по кнопке «Купить билет».

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