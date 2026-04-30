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Однодневный поход на байдарках по реке Истра

Рижский вокзал, Рижская площадь, 1с4

Начало:

Завершение:

от 5850₽ до 6500₽
Возраст 3+

Про событие

Маршрут за пределами города, который даст возможность насладиться однодневным сплавов по одной из самых древних рек, записи о которой велись ещё в 15 веке. Встреча с инструктором состоится у ж/д станции Истра в 10:17 утра. Рекомендуемая электричка отправляется с Рижского вокзала в 8:59. Далее участники централизованно садятся в заказной автобус и едут около 20-ти минут до берега реки. От финиша маршрута будешь идти пешком около 5-ти минут до ж/д станции Истра, ориентировочное время прибытия на станцию Истра 18:00. Полную программу и все детали ты можешь посмотреть по кнопке «Купить билет».

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