Маршрут за пределами города, который даст возможность насладиться однодневным сплавов по одной из самых древних рек, записи о которой велись ещё в 15 веке. Встреча с инструктором состоится у ж/д станции Истра в 10:17 утра. Рекомендуемая электричка отправляется с Рижского вокзала в 8:59. Далее участники централизованно садятся в заказной автобус и едут около 20-ти минут до берега реки. От финиша маршрута будешь идти пешком около 5-ти минут до ж/д станции Истра, ориентировочное время прибытия на станцию Истра 18:00. Полную программу и все детали ты можешь посмотреть по кнопке «Купить билет».